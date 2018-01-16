الأهلي يودع ” عبدالشافي ” في تدريبات اليوم
أقيم اليوم تدريب للنادي الأهلي ، يودع خلاله اللاعبون زميلهم المصري محمد عبدالشافي ، بمناسبة انتقاله إلى صفوف الفتح .
وحرص اللاعبون على ارتداء قميص موحد يحمل رقم 13 التي ارتداه ” عبدالشافي ” منذ انتقاله لصفوف الفريق ، خلال التدريبات .
ومن جانبه ، وقع صاحب السمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي ، على القميص الخاص باللاعب المصري تعبيرًا عن وداعه له .
يذكر أن الفتح تعاقد مع اللاعب عبدالشافي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تخلى عنه المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف .
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