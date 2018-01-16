الأهلي يودع ” عبدالشافي ” في تدريبات اليوم

ماجد محمد(صدى):

أقيم اليوم تدريب للنادي الأهلي ، يودع خلاله اللاعبون زميلهم المصري محمد عبدالشافي ، بمناسبة انتقاله إلى صفوف الفتح .

وحرص اللاعبون على ارتداء قميص موحد يحمل رقم 13 التي ارتداه ” عبدالشافي ” منذ انتقاله لصفوف الفريق ، خلال التدريبات .

ومن جانبه ، وقع صاحب السمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي ، على القميص الخاص باللاعب المصري تعبيرًا عن وداعه له .

يذكر أن الفتح تعاقد مع اللاعب عبدالشافي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تخلى عنه المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف .