تيفيز يؤكد أن مردودة الضعيف في الصين كان مبرر

ماجد محمد(صدى):

وصف المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، اليوم الثلاثاء، في حديثة مع شبكة ” تاي سي سبورت ” التلفزيونية، حول الانتقادات علي مردوده الضعيف مع فريق شنغهاي شينخوا الصيني لكرة القدم، بأنها كانت مبررة لأنه لم يكن بالمستوى المطلوب.

وقال تيفيز في حديث، ” هذا أمر طبيعي، لأني كنت في إجازة خلال سبعة أشهر. الانتقادات هي الثمن الواجب دفعه عندما لا نكون بالمستوى المطلوب ” .

وأضاف: كان من السهل البقاء في الصين هادئا، في مكان مميز ومع الرقم 10 للقائد، نجم الفريق. ماذا كانوا سيقولون إذا لعبت بشكل سيء أو إذا لم العب لأني كنت مصابا؟. كانوا سيقولون تيفيز ليس جيدا، لا أكثر ولا أقل.

وعاد تيفيز ” 34 عامًا ” ، إلى بوينس أيرس والنادي الذي نشأ فيه بوكا جونيورز حيث كان يلعب قبل مغامرته الصينية التي جعلت منه اللاعب الأعلى أجرا في العالم مع 40 مليون دولار في الموسم الواحد.