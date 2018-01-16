بالفيديو.. رئيس الاتحاد السعودي للسيارات يطمئن على إصابة المتسابق التويجري

طلال الغامدي(صدى):

قام رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية الأمير خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، بزيارة المصابين، والاطمئنان على سلامة المتسابق محمد التويجري، إثر إصابته.

وتعرض التويجري، لإصابة خلال مشاركته في رالي حائل نيسان 2018، إثر ارتطام سيارته في كثبان رملية بقوة، أثناء السباق ويرافقه معاونه معاذ البابطين.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من التويجري والبابطين، بآلام في الظهر، ونقلهما بطائرة إخلاء مسح السباق للمستشفى، بغية تلقي العلاج.