شركة إريكسون تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة إريكسون ” Ericsson ” – المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

مستشار قانوني أول: درجة الماجستير في تخصص القانون.

رئيس حلول الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.