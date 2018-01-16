” بوبا العربية ” تعلن وظائف شاغرة لفروع الشركة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” بوبا العربية ” للتأمين الصحي ، مجموعة من الوظائف الصحية الشاغرة ، والتي تحمل مسمى ” أطباء ” ، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض ، وجدة ، والدمام .

وأشارت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الطب أو ما يعادلها ، ويفضل درجة الماجستير في تخصص (الطب/ الجراحة) .

ولفتت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءاً من 16 يناير الجاري ، وحتى تاريخ 17 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يمكن الدخول ( هنــــــــــــــا ) .