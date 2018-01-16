بالفيديو.. أهداف مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن معدل استهلاك الفرد من الأسماك في المملكة لا يتجاوز الـ11 كيلو جرامًا سنويًا .

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 ” ، وعلقت عليه قائلة ” تشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك الفرد في السعودية من الأسماك لا يتجاوز ١١ كيلو جرام سنويا. تعرف على مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ التي تسعى لرفع استهلاك الفرد من المنتجات السمكية للوصول إلى صحة أفضل ” .