8 وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، 8 وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بالرياض، وبفرعها في محافظة الأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:أخصائي ترفيه ثالث، مسؤول إدخال بيانات، مساعد خدمة أول، محلل برامج، فني حاسب آلي، مساعد إداري ثالث، محلل برامج، ومساعد أمين المكتبة.

وقالت الجامعة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــــــا، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 ربيع الثاني 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 جمادى الأولى 1439هـ.