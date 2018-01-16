بالفيديو.. بعد وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة.. وزير النقل يعفي مدير عام الطرق بجازان
أصدر وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعفاء مدير عام الطرق بمنطقة جازان، وذلك عقب وفاة ستة أشخاص من أسرة واحدة بعدما صدمت شاحنة سيارتهم على طريق صبيا – هروب- بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل تركي الطعيمي.
وقال ” الطعيمي ” ، إن التحقيقات أثبتت أن الحادث وقع بسبب انحراف الشاحنة عن مسارها لتفادي الحفر الموجودة على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة ووقوع الحادث المأساوي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إلى أن التحقيقات ستشمل المسؤولين، عن تنفيذ مشروع الطريق الذي وقع عليه الحادث والمقاول المنفذ له والمهندس المشرف عليه، مضيفًا أن الوزارة ستصدر لاحقا بيانا مفصلا بالإجراءات المتخذة.
المتحدث الرسمي بوزارة النقل:
وزير النقل يعفي مدير عام الطرق بمنطقة جازان .. وتحقيقات مع مسؤولين بعد وفاة 8 من أسرة واحدة في حادث مأساوي#معالي_المواطن pic.twitter.com/Hvg277573C
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 16, 2018
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