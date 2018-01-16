آل الشيخ يعتمد تشكيل مجلس إدارة النصر

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر الجديد.

وجاء تشكيل المجلس الجديد سلمان المالك رئيسًا، وفهد العجلان نائبًا للرئيس، ومحمد المسبل أمينًا عامًا للمجلس، ومحمد الشنيفي أمينًا للصندوق، وعضوية كلًا من حسين العبدالوهاب، وبندر الحكير، ومنيف الحربي، وتركي المشيقح.