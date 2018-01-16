آل الشيخ يعتمد تشكيل مجلس إدارة النصر
اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر الجديد.
وجاء تشكيل المجلس الجديد سلمان المالك رئيسًا، وفهد العجلان نائبًا للرئيس، ومحمد المسبل أمينًا عامًا للمجلس، ومحمد الشنيفي أمينًا للصندوق، وعضوية كلًا من حسين العبدالوهاب، وبندر الحكير، ومنيف الحربي، وتركي المشيقح.
الحربي[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 3 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، النصر أصبح كهفا مظلما ؛ فلا بطولات ولا صعود على المنصات وخزينة النادي خاوية
من الكؤوس والميداليات ، يريد فقط إثبات وجوده من خلال التصريحات عبر تجديد دماء إدارته
من خلال إعادة التشكيلات 😂😂😂 النصر من وجهة نظري يعتبر ميت سريريا 😂😂😂
يلفظ أنفاسه الأخيرة النادي (( الهلامي ))😂😂😂 وسيهبط لدوري الظلام حيث لاشمس ولا أضواء😂😂😂
مع وافر المحبة .
صداوي[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 2 ساعتين
اختلف معاك ال الشيخ شغال للنصر مزبوط وستثبت لك الأيام موفر لهم جميع سبل الراحه من تسجيل ودعم وتعطيل الفرق الاخري الرجال نصراوي صميم ويجيك واحد غبي يقول الهلال مدلل 😂😂😂