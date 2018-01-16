أرضيات ذكية تقرأ احتياجات المتسوقين من أقدامهم

واشنطن(صدى):

طورت شركة أمريكية ناشئة أرضيات ذكية مزودة بأجهزة استشعارية تتتبع خطوات وحركات المتسوقين داخل المتاجر والمحلات، لتقرأ رغباتهم واحتياجاتهم وتنقلها إلى المعلنين، ليعرفوا الوقت المناسب لطرح عروض وكوبونات أو حتى تغييرها بما يتناسب مع رغبات المتسوقين.

وأوضحت شركة ” Scanalytics ” أن المستشعرات المدمجة داخل الأرضيات تتعقب المتسوق منذ لحظة دخوله وحتى خروجه، وتترجم مساره إلى بيانات تظهر على شاشة تقرأ من خلالها المدة التي وقف فيها المتسوق أمام كل منتج قبل مغادرته المتجر.

وتقوم المستشعرات بجمع البيانات وتخزينها مع مرور الوقت، ليعرف تجار التجزئة والمعلنون بالضبط ماهي نوعية المنتجات التي يجب أن يبيعها ويقدمها للمستهلك بحسب احتياجاته ورغباته، وما هو أنسب وقت للعروض والكوبونات أو تغيير العرض بأكمله قبل أن يفقد اهتمام المستهلك.