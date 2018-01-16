مجموعة باسمح التجارية تعلن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

مسؤول مبيعات فان: شهادة الثانوية العامة.

مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 3 آذار/ مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنــــــــــــا.