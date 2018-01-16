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الإحصاء تكشف أسباب الوفاة بين المواطنين في المملكة خلال 2017

الإحصاء تكشف أسباب الوفاة بين المواطنين في المملكة خلال 2017
حمود العنزي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر مسح أجرته للخصائص السكانية ، عن الأسباب الرئيسية للوفاة بين المواطنين خلال عام 2017 الماضي .

واتضحت الأسباب المرضية خلال المسج كأول مسببات الوفاة بين المواطنين بنسبة 46% ، ثم بحوادث السير بنسبة 18% ، يليها بسبب الشيخوخة بنسبة 17% ، ثم الوفاة بسبب حوادث أخرى بنسبة 10% .

وأظهر المسح أن مكة المكرمة تسجل أعلى نسبة بين الوفيات تصل إلى 21% ، تليها الرياض بنسبة 17% ، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1.47% .

 


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