أحمد راضي: مباراة المنتخبين العراقي والأخضر في البصرة ستكون خطوة مهمة لرفع الحظر

نواف السالم(صدى):

أبدى نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، تفاؤله بنجاح مباراة المنتخبين العراقي والسعودي التي ستقام على المدينة الرياضية في محافظة البصرة في الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وأكد ” راضي ” ، أن قدرة الجانب العراقي على تنظيم المباراة بشكل جيد مثلما نجح سابقاً في تنظيم مباراة اساطير العالم ونجوم العراق القدامى.

وقال ” راضي ” ، إن ” مبادرة المنتخب في زيارة العراق واللعب على ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة كانت قد انطلقت خلال زيارتي مع وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان إلى المملكة لتوقيع البروتوكول بين العراق والمملكة، والتقينا في حينها مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وبعد أن طرحنا الفكرة عليه وافق مباشرة وكانت سعادته غامرة جداً بأن يلعب المنتخب في العراق، لذلك اعتقد أن تبادل الزيارات بين الجانبين في المجال الرياضي أمر جيد ويصب في صالح البلدين الشقيقين ” .

وأشار، إلى أن ” هذه المباراة ستكون خطوة مهمة وحقيقية لرفع الحظر عن الملاعب العراقية ” .