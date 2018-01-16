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وظائف شاغرة في عدد من التخصصات بمصفاة ساسرف

وظائف شاغرة في عدد من التخصصات بمصفاة ساسرف
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، مجموعة وظائف هندسية وإدارية شاغرة ، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ، للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل .

وأشارت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى :

محلل الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات (القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.

مهندس صيانة مدنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءاً من 16 يناير الجاري ، ومستمر حتى 11 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الدخول ( هنــــــــــــا ) .

 


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