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بالصور.. أمير الشمالية يفاجئ محلات الكوفي شوب بزيارة مفاجئة

بالصور.. أمير الشمالية يفاجئ محلات الكوفي شوب بزيارة مفاجئة
خالد الضبيبي(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية ، على زيارة عدد من محلات ” الكوفي شوب ” مساء اليوم الثلاثاء ، والتي يديرها شباب سعوديين في منطقة عرعر .

وكانت زيارة سموه بشكل مفاجئ لتحفيز الشباب والتعرف على تفاصيل العمل ، منوهًا أن الشباب قادر على العمل ويمتلك قدرات عالية بما يحقق رؤية 2030 للمملكة .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تداولها النشطاء داخل المحلات مع سمو الأمير ، أثناء زيارته ، معربين عن شكرهم له على هذه المبادرة لدعم الشباب وحثهم على العمل .

 

 


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