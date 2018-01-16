بالصور.. أمير الشمالية يفاجئ محلات الكوفي شوب بزيارة مفاجئة

خالد الضبيبي(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية ، على زيارة عدد من محلات ” الكوفي شوب ” مساء اليوم الثلاثاء ، والتي يديرها شباب سعوديين في منطقة عرعر .

وكانت زيارة سموه بشكل مفاجئ لتحفيز الشباب والتعرف على تفاصيل العمل ، منوهًا أن الشباب قادر على العمل ويمتلك قدرات عالية بما يحقق رؤية 2030 للمملكة .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تداولها النشطاء داخل المحلات مع سمو الأمير ، أثناء زيارته ، معربين عن شكرهم له على هذه المبادرة لدعم الشباب وحثهم على العمل .