بالصور.. أمير الشمالية يفاجئ محلات الكوفي شوب بزيارة مفاجئة
حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية ، على زيارة عدد من محلات ” الكوفي شوب ” مساء اليوم الثلاثاء ، والتي يديرها شباب سعوديين في منطقة عرعر .
وكانت زيارة سموه بشكل مفاجئ لتحفيز الشباب والتعرف على تفاصيل العمل ، منوهًا أن الشباب قادر على العمل ويمتلك قدرات عالية بما يحقق رؤية 2030 للمملكة .
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تداولها النشطاء داخل المحلات مع سمو الأمير ، أثناء زيارته ، معربين عن شكرهم له على هذه المبادرة لدعم الشباب وحثهم على العمل .
اترك تعليقاً