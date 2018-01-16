” العلياني ” : لا يوجد تسهيل للمستثمرين لبناء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي (صدى):

قال الإعلامي علي العلياني، مقدم برنامج ” معالي المواطن ” ، إنه لا يوجد تسهيل للمستثمرين في القطاع الخاص لبناء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لا توظف خريجي التربية الخاصة، بالرغم من الاحتياج لهم.

من جانبه أوضح الكاتب عبدالرحمن المرشد، خلال استضافته بذات البرنامج المذاع على فضائية ” ام بي سي ” ، أن تكلفة التعليم في المراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة تقارب 20 ألف ريال للسنة، وهذه تكلفة التعليم فقط، لكن الطلاب الذين يتعلمون خارج المملكة تصل تكلفة الدراسة والمعيشة، يتجاوز 30 ألف ريال سنويًا.

وأشار ” المرشد ” ، إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إصدار تصاريح مراكز تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلاً لماذا لا يوجد مدارس أسوة بالمدارس الأهلية، التي استقطبت الكثير من خريجي الجامعات؟، مؤكدًا أن التقنيات بسيطة والجامعات بالمملكة على كفاءة عالية في تخريج أجيال يستطيعون العمل في هذه المدارس.