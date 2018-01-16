أمير منطقة جازان بالنيابة يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد الريثي

واس(صدى):

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان، إلى والد الجندي أول حسن بن علي عكفي السلمي الريثي من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد أثناء أداءه الواجب دفاعًا عن الدين ثم المليك والوطن في مواجهة المعتدين على الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد الريثي عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد رحمه الله -، من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادتهم الرشيدة.

وعبر سموه عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الريثي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد الريثي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه ، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – رعاها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.