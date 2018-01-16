مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة: مقتل المطلوب عبدالله بن ميرزا القلاف
صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 28 / 4 / 1439هـ المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية / عبدالله بن ميرزا علي القلاف ( سعودي الجنسية ) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح مستقلاً سيارة من نوع ( هونداي سوناتا ) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد ضبط داخل السيارة على :
1 – سلاح رشاش كلاشنكوف.
2 – مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.
3 – عدد ( 94 ) طلقة رشاش.
4 – عدد ( 14 ) طلقة مسدس.
5 – مانع وميض.
6 – حامل معدات.
7 – بدلة عسكرية.
8 – عدد ( 4 ) أقنعة وجه.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية وردعه ودرء شره بمشيئة الله ،، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 56 دقيقة
كلب ومات .. الحمدلله عقبال الكلاب الباقيين .. الله يفكنا من الشيعه وينظف بلدنا العزيز منهم ومن وساختهم ويكفينا شرهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23333 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله المستعان
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 42 دقيقة
الى جهنم وبئس المصير
الف تحيه لرجال امن الدوله وربي يحفضهم والعقبه للباقيين يكون مصيرهم زي مصير هذا الحشره
اللهم احفظ بلدنا وطول عمر ابو فهد ملك الحزم واحفظ طير شلوى محمد بن سلمان واحفظ رجال الامن من اذناب المجوس وانصر جنودنا في الحد الجنوبي على اذناب المجوس
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمدالله قعص ونفعس
الله يحفظ دولتنا بحكامها لو يسوون الي يبون
حنا لتراب الوطن والي يحكمها حنا معه بالخير والشر دامه على كتاب الله وسنة رسوله ولي يسويه ولي الأمر هو ادرى فيه ونصح الشباب والبزارين والحريم المنفلتين في توتر وفاس بك وسفلي وسرغم وذا الخرابيط لا تصدقون شي
والله انها فتنه
حافضو علي صلاة الفجر جماعة اهم صلاة والله لا تشوفون الراحه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41352 ] نشر منذ 39 دقيقة
الى جهنم بإذن الله ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 795 ] نشر منذ 37 دقيقة
امين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 30 دقيقة
قلعته الله لا يرحمه ولا يسامحه باللي سووه بخلق الله الآمنين، والعقبى أن شاء الله لباقي الكلاب الضالة يلحقونه لجهنم