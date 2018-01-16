العمري يصف تصرف الوداد مع الهلال بـ ” لا أخلاقي “

ماجد محمد(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي عبدالله العمري، تصرف إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع نادي الهلال في صفقة انتقال أشرف بنشرقي، قائلًا: ” رفض الوداد المغربي انتقال أشرف بنشرقي؛ لأنه أميز لاعب في الفريق والعرض المالي لا يوازي إمكانياته؛ ووجوده مكسب للدوري السعودي ” .

وقال العمري عبر إذاعة ” يو إف إم ” : ” إظهار إدارة الوداد المغربي تفاصيل عرض الهلال لـ أشرف بنشرقي لا أخلاقي.. وهدفه الضغط على الإدارة لرفع العرض المالي ” .

وكان مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عن رفضه التام لرحيل نجم الفريق الأول أشرف بنشرقي، إلى صفوف الهلال بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.