شرطة القريات تطيح بـ 7 شباب وبحوزتهم مسروقات منزلية

علي العنزي(صدى):

نجحت شرطة محافظة القريات، في الإطاحة بـ 7 مواطنين بالعقد الثاني من العمر، ومعهم بعض المسروقات المنزلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات تمكنت فجر اليوم الثلاثاء من ضبط 7 مواطنين بالعقد الثاني من العمر، بعد الاشتباه بوضعهم، ومعهم أجهزة منزلية.

كما تم ضبط أسطوانتا غاز بمركبتهم، وبعد مساءلتهم أقروا بأنهم قاموا بسرقتها، وسرقة شاشات بلازما عدد 3 ، رسيفر، ساعات يد، ديجيه مع سماعاته، ووضعها بمزرعة مهجورة؛ فتم إحالتهم لمركز شرطة حصيدة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص ” .