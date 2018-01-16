بالصور.. أروع ختام بعذب الكلام لمهرجان جازان البري ” حنباص 2 “

تركي السالم(صدى):

أختتمت مساء البارحة فعاليات مهرجان جازان البري ” حنباص 2 ” والتي أحتضنها مركز قوز الجعافرة بأروع ختام باهت به التلال جمال الغمام فكان الختام بعذب الكلام أمسية شعرية فرسانها ثلاثة من قمم الشعر والأدب بمنطقة جازان الشاعر عبده جمالي والشاعر موسى شافعي والشاعر سعود الحمد حيث سطروا الإبداع فسر المتنزهين الحضور بالامتاع وأرتسمت البسمة على شفاه الأطفال ووقف كبار الحضور على الأطلال فصفقوا بحرارة للشعراء وأزداد ” حنباص ” رونق وبهاء فكان مسك الختام لفعاليات مهرجان جازان البري ” حنباص 2 ” .

وعقب نهاية الأمسية قام راعي حفل الختام رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي بتكريم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية واللجان المنظمة والصحف الداعمة والفرق التطوعية لجهودهم المتميزة في إنجاح فعاليات مهرجان جازان البري لهذا العام ١٤٣٩ مؤكداً بأن الشكر لايكفيهم والثناء لا يفيهم نظير ما قدموه من جهود في كافة الفعاليات التي شهدها مهرجان هذا العام وفي فترة اعداد لا تتجاوز الأسبوع الواحد تنوعت فيه المسابقات مابين رياضية وثقافية وعروضاً للخيول العربية الأصيلة وتدشين خيمتين لتقديم الخدمات الصحية للمتنزهين في خطوة رائدة ومبادرة تستحق الشكر التقدير ثمنها الزوار والمتنزهين كثيراً للجهات المنظمة كما تم تدشين خيمة للتراث الإنساني لإنسان ساحل الجعافرة للتعريف بماضي وحاضر الساحل مكاناً وانسانا.

بالإضافة إلى خيمة للأسر المنتجة وتسوق العائلات لاقت النجاح والثناء والارتياح من المتنزهين الذين توافدوا بشكل كثيف وملفت هذا العام والعديد من البرامج الأخرى التي أستمتع بها كافة المتنزهين طوال أيام المهرجان كالكره الشاطئية وسباقات التحمل وسباق الماراثون والامسيات الثقافية.

ووجه سعادة رئيس مركز الجعافرة بتمديد بعض الفعاليات منها خيمة الأسر المنتجة لخدمة المتنزهين والزوار.

مبيناً بأن تزايد أعداد المتنزهين بمهرجان ” حنباص 2 ” من المنطقة وخارجها دليل نجاحه متمنياً التوفيق للجميع موجها الشكر والتقدير لبلدية قوز الجعافرة التي بذلت وكافة العاملين فيها على جهوداً كبيرة لإنجاح الموسم كما شكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي على دورهم المتميز جداً ولجنة التنمية ونادي الحي وجمعية البر ومراكز النشاط على الجهود الكبيرة والحريصة ليحتل (حنباص) مكانه اللائق على خارطة السياحة كمنتزه بري وبحري وشكر كافة الجهات الخدمية والاسعافية والامنية.

وأضاف العقدي ادعوا شباب الساحل للإنضمام لفريق التطوير والتنمية بساحل الجعافرة والعمل على الارتقاء ببلدات وقرى الساحل بالتعاون مع المركز والجهات المعنية وهم الشباب المثقف والواعي والحريص على احداث نقلة تنموية تطال كل جوانب الحياة ليكون هذا الساحل بكل مفرداته ومكوناته واجهة للمنطقة بالنظر لموقعه الاستراتيجي.

مؤكداً بأنهم سيعملون جاهدين لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنظقه الحريصان حفظهما الله على التنمية والتطوير وخدمة المواطنين وتسهيل سبل عيشهم.

ووعد سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ احمد العقدي والذي بدا العمل فورتكليفه من سمو أمير المنطقة لرئاسة مركز الامارة قبل اسبوعين فقط لينسق الجهود ويعد فرق العمل ويواصل وفريقه الرائع من الجهات المعنية الليل بالنهار ليخرج بمهرجان مختلف اثنى عليه الجميع وجذب انتباه زوار المنطقة والمتنزهين.

مشيراً إلى إحداث نقلة كبيرة في مستوى الفعاليات والخدمات المقدمة للمتنزهين خلال الموسم القادم باذن الله تعالى.