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نسما القابضة تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض وجدة

نسما القابضة تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها “ نسما للاتصالات والتقنية – نما للشحن ” في كل من الرياض، وجدة .

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال.

– مطور/ مسؤول شاريبوانت (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 16 كانون الثاني/يناير 2018م، والتقيم مستمر حتى تاريخ 17 آذار/مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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