” السومة ” يشارك جماهيره بصورة بعد نزع الجبيرة

ماجد محمد(صدى):

حرص لاعب الأهلي السوري عمر السومة على مشاركة جمهوره بصورة له عبر حسابه في ” إنستجرام ” ، بعد نزعه للجبيرة خلال مرحلة التأهيل الأولى في ألمانيا ، اليوم الثلاثاء .

وظهر ” السومة ” في الصورة وهو برفقة أحد أطباء العلاج الطبيعي ، الذي بدأ العلاج معه لمدة تستمر لثلاثة أسابيع في ألمانيا ، ليبدأ في المرحلة الأخيرة من التأهيل حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه .

يذكر أن اللاعب السوري كان قد أجرى جراحة ناجحة في كاحل القدم بميونخ الألمانية يوم 22 ديسمبر الماضي .