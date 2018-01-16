” جنرال إلكتريك ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من ” الرياض، والدمام، والظهران ” .

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2018م.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار أول (الرياض): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مستشار مهندس تطبيقات (الظهران): درجة بكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

– مسؤول موارد بشرية (الدمام): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو الإدارة).

ونوهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.