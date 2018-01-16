الاحتلال يمنع أوقاف القدس من ترميم المسجد الأقصى

القدس(صدى):

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت موظفيها بلجنة الإعمار من ممارسة عمليات الترميم والصيانة في كافة أرجاء المسجد الأقصى.

وأفاد المنسق الإعلامي، فراس الدبس، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت مكتب إعمار المسجد الأقصى داخل المسجد، وأبلغت نائب رئيس لجنة الإعمار، المهندس طه عويضة، بأن العمل في المسجد ومرافقه في مسجد قبة الصخرة ممنوع.

وأضاف المنسق الإعلامي، أن الضابط الإسرائيلي أبلغ مكتب إعمار المسجد بأنه سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع الإعمار المهندس طه عويضة، إذا خالف أى عامل أمر المنع.