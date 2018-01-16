كتلة المستقبل: الأبواق التي تعمل على تخريب علاقة لبنان بالمملكة لن تحقق أهدافها

بيروت(صدى):

كشفت كتلة المستقبل أن “ حملة التشويه والتحريض التي تتعرض لها علاقة تيار المستقبل بالمملكة، والتي تشارك فيها جهات إعلامية محلية وعربية، تعمل على بث تقارير ومعلومات مفبركة والتعامل معها باعتبارها وثائق، لا وظيفة لها سوى الإساءة للمملكة وبعض الدول العربية الشقيقة.

وطالبت ” كتلة المستقبل ” بالكف عن هذه الأساليب مؤكدة أن تيار المستقبل أمين بكل هيئاته وتشكيلاته السياسية على العلاقة التي أسسها مع المملكة وأرسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وقالت إن الأبواق التي تعمل على تخريب علاقة لبنان بالمملكة ودول الخليج العربي، لن تحقق أهدافها مهما تنوعت أشكال التشويه والتحامل.