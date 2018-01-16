هاشتاق ” كلنا ثقة في الهلال وإدارته ” ضمن قائمة الأكثر تداولًا على تويتر

نواف السالم(صدى):

دشن محبي الهلال من الجماهير هاشتاقًا عبر ” تويتر ” لدعم النادي ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة .

وتحول الهاشتاق الذي يحمل مسمى ” كلنا ثقة في الهلال وإدارته ” إلى الأكثر تداولًا بعد مشاركة أكثر من 5 آلاف مغرد خلال وقت قصير للغاية ، فيما علق أحد المغردين قائلًا ” نثق بكم لقيادة الهلال للأفضل ” .

وعلق مغرد آخر قائلًا ” رايتك بيضا يا وجه السعد اجتهدت وعملت لإسعادنا ونعرف مدى حرصك على جعل الفريق في أجمل صوره للمدرج الأزرق، لن يستطيع أحد بأن يزعزع هذا الحب المتبادل بيننا ” .