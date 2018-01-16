بالفيديو والصور.. رئيس جمعية الطيران يحلق بـ ” غلا الخالدي ” في سماء المملكة
حرص صاحب السمو الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون ، على استقبال طفلة ذوي الاحتياجات غلا الخالدي اليوم الثلاثاء .
وحلق سموه معها في سماء المملكة ، مانحًا لها عضوية نادي الطيران السعودي .
الأمير #فهد_بن_مشعل_بن_سعود يستقبل #غلا_الخالدي ويحلق بها في سماء المملكة ويمنحها عضوية #نادي_الطيران_السعودي #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@g_alshael@FahadMSaud@aviationclubs pic.twitter.com/v2Ms7jiIOD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2018
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