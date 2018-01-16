بالفيديو والصور.. رئيس جمعية الطيران يحلق بـ ” غلا الخالدي ” في سماء المملكة

حمود العنزي (صدى):

حرص صاحب السمو الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون ، على استقبال طفلة ذوي الاحتياجات غلا الخالدي اليوم الثلاثاء .

وحلق سموه معها في سماء المملكة ، مانحًا لها عضوية نادي الطيران السعودي .