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بالفيديو والصور.. رئيس جمعية الطيران يحلق بـ ” غلا الخالدي ” في سماء المملكة

بالفيديو والصور.. رئيس جمعية الطيران يحلق بـ ” غلا الخالدي ” في سماء المملكة
حمود العنزي (صدى):

حرص صاحب السمو الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون ، على استقبال طفلة ذوي الاحتياجات غلا الخالدي اليوم الثلاثاء .

وحلق سموه معها في سماء المملكة ، مانحًا لها عضوية نادي الطيران السعودي .


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