مقتل قائد الدراجات النارية للحوثيين باليمن

فهمي محمد(صدى):

نعى ناشطون في جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء ما وصفوه بقائد مجموعة الدراجات النارية المدعو وسام القطريفي الذي قالوا أنه قتل في المعارك الأخير التي خاضتها المليشيات مع قوات الجيش الوطني جنوب مدينة ميدي باليمن.

وأطلقت مليشيات الحوثي مجموعات تحت مسمى مجموعات الدراجات النارية في الساحل الغربي لغرض الهجوم دون التعرض للقصف من التحالف.

واستخدمت المليشيا الدرجات لإخلاء القتلى والجرحى وكذلك للإمداد والتموين لصعوبة التنقل بالمركبات والأطقم العسكرية في المناطق المفتوحة في الساحل الغربي لمسافات معينة.

ونفذت مجموعات الدرجات العديد من الهجمات ضد مواقع الجيش في ميدي، قبل أن يقتل العشرات منها بينهم قائد المجموعة.