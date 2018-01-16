ظهور خطر جديد يهدد النظام الإيراني

طهران(صدى):

ظهرت في الأونة الخيرة العديد من الصور التي توضح نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه أبناء وبنات الأثرياء في إيران، رافعًا الغطاء عن جانب من الحياة في إيران الملالي، نادرًا ما يكون مرئيًا.

كما أوضحت تقرير عن المشكلات التي تقلق النظام الإيراني؛ بجانب الاحتجاجات الأخيرة والاقتصاد المترهل، هناك مشكلة جديدة تهدده؛ هي ” إدمان المخدرات ” ؛ حيث اعتمدت حكومة حسن روحاني تعديل قانون تعاطي والاتجار بالمخدرات في البلاد، ينص على السجن فقط بدلًا من الإعدام.

وقال علي علي زاده أحد المسؤولين الإيرانيين في مجلس مكافحة المخدرات، إن تعديل عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات في إيران ” سيهز ” مكافحة المخدرات وسيزيد ” معدل التهريب والتعاطي زيادة كبيرة ” .

وقال إن الجميع يعتقد أن خرق القانون الخاص بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها لا يساعد في زيادة هذا الأمر فقط، بل وقد يؤدي إلى رد عكسي.