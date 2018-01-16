تطبيق جديد يخفف إدمان ” فيسبوك “

متابعات(صدى):

كشفت إحصائية جديدة، أن 40 % من الطلاب النرويجيين يستخدمون موقع التطبيق ” هولد ستيودنت ” ، الذي يحتسب الساعات التي ابتعدت فيها عن هاتفك خلال تواجدك في المدرسة.

ويعد ” هولد ” الوحيد القادر على التخلص من إدمان الطلاب على الهواتف الذكية وخصوصا المواقع الاجتماعي مثل ” فيسبوك ” ، ويكفي أن يدخل الطالب الموقع ويضغط على زر “ستارت هولد”، وسيشرع التطبيق في احتساب الوقت الذي ابتعدت فيه عن هاتفك.

كما تأكد الإحصائيات، أن واحدا من كل ثمانية طلاب أشخاص مدمنون على هواتفهم.