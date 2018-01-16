ياكوتيا تسجل انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة يؤدي لإلغاء الدراسة

موسكو(صدى):

وصلت درجة الحرارة في منطقة ” ياكوتيا ” الروسية النائية انخفاضًا قياسيًا ، حيث سجلت ما دون الـ 67 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق .

وتقع ياكوتيا على بعد 5311 كيلومترًا إلى الشرق من موسكو ، فيذهب التلاميذ بشكل منتظم إلى المدارس في درجات حرارة قد تصل إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر ، وهو ما تسبب في إلغاء الدراسة بأرجاء المنطقة ، خاصة ً بعد وفاة رجلان متجمدين الأسبوع الماضي ، عندما حاولا السير إلى مزرعة قريبة بعد تعطل سيارتهما .

ولفت المكتب الإعلامي لحاكم ياكوتيا ، اليوم الثلاثاء ، إلى أن جميع المنازل والشركات بالمنطقة بها تدفئة مركزية تعمل بصورة طبيعية ، فضلًا عن إمكانية الحصول على مولدات كهربائية للدعم .