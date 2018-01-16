بالصور.. مهرجان ” ربيع الجبيل ” يواصل فعالياته ومبادراته

إبراهيم الزهراني(صدى):

يواصل مهرجان ” ربيع الجبيل ” المقام في حديقة السلام بمحافظة الجبيل فعالياته وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

ويتضمن المهرجان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والثقافية والتدريبية.

كما يقدم لزواره فعاليات تراثية وفنية متنوعة تحاكي التراث العريق، ويعمل المهرجان على دعم الأسر المنتجة المشاركة بإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم من خلال الأركان المخصصة لهم في المهرجان.

فيما تتضمن فعاليات المهرجان على العديد من المبادرات التوعوية أبرزها مبادرة جائزة السائق المثالي والتي تهدف إلى تثقيف المجتمع بالسلامة المرورية والتقيد بالأنظمة وتعزيز السلوكيات الايجابية لدى السائقين وتثقيفهم بوسائل السلامة لاسيما الشباب وطلاب المدراس وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

ويشتمل المهرجان على ركن خاص بتعليم الأطفال أساسيات القيادة الوقائية حيث يتعلم الأطفال من خلاله قيادة السيارة بطريقة آمنة ويكتسبون مهارات وقواعد القيادة النظامية .

فيما نجحت فعاليات المسرح في جذب العائلات والأطفال الذين حرصوا على المشاركة في المسابقات والألعاب الحركية التي تنفذها الفرق الترفيهية المشاركة ، حيث تم توزيع العديد من الجوائز القيمة على الأطفال وعائلاتهم.

يذكر أن فعاليات مهرجان ربيع الجبيل تقام بإشراف بلدية محافظة الجبيل وبمتابعة من لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 19/1/2018.