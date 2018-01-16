” الإسكان ” : تجاوز نسبة 70 % للقبول على منتجات الوزارة السكنية

نايف السالم(صدى):

أفاد المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أن نسب القبول على منتجات الوزارة السكنية تتجاوز 70%.

وأضاف ” السويلم ” ، في مداخلة على فضائية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن دفعات ” سكني ” للعام الحالي تحتوي على 125 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة، مؤكدًا أن هذه الدفعة هي الأكبر منذ تأسيس الوزارة والصندوق.

وأطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس الاثنين، أولى دفعات برنامج سكني لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 19481 منتجًا سكنيًا وتمويليًا تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري.