بالصور.. فتاتان هنديتان تشاركان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

علي القحطاني(صدى):

جذبت شقيقتان هنديتان أنظار زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية للدهناء شرق الرياض بفضل أعمالهما الفنية المتميزة التي تركت بصمة مميزة في المهرجان.

وقالت إحداهما، وتُدعى نيلو، إنها وشقيقتها قاوري جاءتا من الهند بناءً على دعوة رسمية من إدارة مهرجان الإبل للمشاركة فيه بالنحت والرسم على الرمال، وهو العمل الفني الذي تتقنانه.

وأضافت أنهما شيدتا منحوتات عديدة، منها رؤية 2030 على خريطة المملكة، وأخرى لراع مع الحمل والصقر، باستعمال 14 شحنة من الرمل، مشيرة إلى أنهما تجعلان الرمل على شكل كومة واحدة ثم تخلطانه بالماء وتقومان بعدها بالرسوم والنحت عليه.