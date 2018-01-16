العثور على ” إنسان غاب ” نافقا في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

أكد مسئول بحماية الموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الثور على حيوانا من فصيلة ” إنسان الغاب ” ، الذي موطنه جزيرة بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض، نافقا طعنا في إقليم كاليمانتان الوسطى في إندونيسيا.

وقال أديب جوناوان، رئيس وكالة حماية الموارد الطبيعية في كاليمانتان الوسطى، إن الحيوان الذي ينتمي للقردة العليا عثر عليه طافيا فوق سطح نهر وإنه نفق منذ يومين على الأقل.

وأضاف ” جوناوان ” ، ” عثرنا عليه مصابا بعدة طعنات باستخدام أداة حادة. ما زلنا نحقق في الأمر ” .

ويقدر صندوق ” ورلد وايلد لايف ” أن بالعالم 104 آلاف و700 حيوان من فصيلة إنسان الغاب، الذي موطنه جزيرة بورنيو، والمعروفة بوجوهها العريضة وفرائها البني الداكن.