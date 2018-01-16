وظائف شاغرة في تخصصات متنوعة بـ ” أركاد ” للمقاولات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة ، مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات ، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفروع الشركة في الخبر ورابغ .

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– المسؤول الإداري (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس أنابيب (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مصمم جرافيك (للنساء/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني ، بدءاً من 16 يناير وحتى 11 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يمكنك الدخول (هنا) .