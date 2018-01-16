شؤون الحرمين تنظم رحلة عمرة لأبناء شهداء مكافحة المخدرات

سعيد العجل(صدى):

تنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجاً لأداء مناسك العمرة لأبناء شهداء الواجب من رجال مكافحة المخدرات، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تهدف إلى دعم الأعمال الاجتماعية والوقائية والتثقيفية ضد آفة المخدرات والوقاية منها.

ويأتي هذا البرنامج خدمةً لأبناء شهداء الواجب من رجال مكافحة المخدرات، الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم ومليكهم ووطنهم وحماية لأبناء الوطن من خطر مروجي ومهربي المخدرات.

من جانبة ذكر مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في أمانة اللجنه الوطنيه لمكافحة المخدرات الأستاذ بندر بن عبدالله الرميحي أن الاتفاقية مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سوف تعزز دورها الهام في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال نشر التحذيرات حول أضرار المخدرات وطرق العلاج لتوعية كافة أطياف المجتمع.

كما ذكر الرميحي أنه تم الاتفاق بين اللجنة الوطنية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على مساعدة أبناء شهداء الواجب في مكافحة المخدرات من خلال تقديم دورات تدريبية وبرامج وقائية اجتماعية هادفة لهم؛ تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها آباؤهم لهذا الوطن.

وثمن الرميحي تعاون الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وعلى رأسها معالي الرئيس العام فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن السديس وحرصهم على نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأخطار هذه الآفة, والوقوف إلى جنب أسر شهداء الواجب من رجال مكافحة المخدرات.