” الإحصاء ” تعلن عدد مرات تكرار ظاهرة العواصف الرملية في 2010-2016

عادل الحربي (صدى):

نشرت الهيئة العامة للإحصاء عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، عدد مرات تكرار ظاهرة العواصف الرملية ضمن المؤشرات البيئية في المملكة للأعوام 2010-2016م.

وتحدث ظاهرة العواصف الرملية في المناطق الجافة والصحراوية، وتنتشر بشكل كبير في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصةً الجزيرة العربية، لكنها تحدث أيضاً في كثير من المناطق حول العالم أينما توفرت الرمال والرياح.

لمعرفة عدد مرات تكرار ظاهرة العواصف الرملية للأعوام 2010-2016م، أضغط هنــــــــــــا .