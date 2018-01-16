بالفيديو.. الشيخ ” الجربوعي ” يوضح حكم السير أمام المصلين في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أكد فضيلة الشيخ سعود بن عيد الجربوعي أستاذ الفقة بالمدينة المنورة ، على جواز المرور أمام المصلي في المسجد النبوي وفقًا لقول الجمهور الصحيح ، ولكن لا يجوز مروره بين يدي الإمام .

وأشار ” الجربوعي ” إلى أنه إذا كانت الصلاة نافلة فالأولى أن تؤدى في المنزل وليس بالمسجد ، حيث لا يجوز المرور بين يدي المصلي وفقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن العلماء اختلفوا في جواز ذلك في حال كانت الصلاة بمكة أو المسجد النبوي الشريف .

وأوضح فضيلة الشيخ أن العلماء فرقوا في هذه الحالة بين وجود زحام من عدمه ، فإذا كان هناك زحامًا يجوز المرور بين يدي الإمام والمصلين في حال لم يتخذ الإمام سترة كعمود أو دولاب ، وفي حال اتخذ الإمام سترة لا يجوز المرور بين يديه ، وفي حالة عدم وجود زحام بالمسجد لا يجوز المرور أمام الإمام والمصلين .