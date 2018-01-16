” ليلى العامري ” تحذر قطر: قوة الإمارات والسعودية لا يستهان بها

طلال الضوي(صدى):

شنت الكاتبة الصحفية لـ ” صدى ” ليلى العامري ؛ هجومًا حادًا على تهديدات تنظيم الحمدين الفاسد لأمن المنطقة الخليجية ، محذرة قطر من الآثار السلبية التي تترتب عليها خلال الفترة المقبلة .

وعلقت ” العامري ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” التهديدات التي يُمثلّها تنظيم الحمدين المُتطرّف للأمن الخليجي بات لا يستوعب حجم الآثار المترتبة على ذلك .. وأن المنهجية المتكاملة لخوض حرب عالمية في الخليج لن يجرّ إلّا خيبات الأمل فمستوى القوة للإمارات و السعودية لا يُستهان بها ” .