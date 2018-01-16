شرطة الجوف تعلن ضبط مجموعة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت أمس عدة مواقع لتجمع الوافدين بالصناعية الجديدة ومحلات السكراب ومعارض السيارات وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص .

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.