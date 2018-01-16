برج المملكة يتصدر غلاف مجموعة أكسفورد العالمية

عادل الحربي (صدى):

فاز المصمم عبد الله العيسى، بجائزة مسابقة صورة الغلاف التي أطلقتها مجموعة أكسفورد العالمية للأعمال في المملكة، حيث ستظهر صورة التصميم الذي يحوي برج المملكة على غلاف تقرير المجموعة الذي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ووصفت مديرة المجموعة بالمملكة، أدريانا دافنيس، تصميم ” العيسى ” ، بأنه الأنسب للتقرير، مشيرة إلى أن العمل اختير من بين 153 صورة قدمها 28 مصورا محترفا وهاويا، باعتباره يتمحور حول رؤية المملكة 2030 وخطط المملكة للإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن ” أكسفورد ” اتخذت عبارة غلاف الذكرى العاشرة عنوانا لهذه المسابقة، كإحدى المبادرات التي أطلقتها المجموعة لمضي عقد على عملياتها بالمملكة.