هيئة السياحة: الترخيص للمرشدات السياحيات قريبًا

حمود العنزي (صدى):

أعلن مدير تنظيم التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبد العزيز الوهيبي، أن الهيئة تنوي الترخي للمرشدات السياحيات في القريب العاجل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية أقامتها الهيئة أمس الإثنين، عن مبادرة ” السعودية وجهة المسلمين ” بمشاركة أكثر من 150 مسؤولًا وممثلًا لوزارة الداخلية والحج والعمرة والفنادق وشركات السياحة والعمرة.

وأضاف الوهيبي أن شروط الترخيص للمرشدات هي ذاتها الخاصة بالمرشدين، إلا أن عملهن سيقتصر على الرحلات السياحية المخصصة للعوائل والنساء والأطفال، مايثري تجربة زيارة المعتمرات للمناطق السياحية الثقافية ذات القيمة العالية والبعد الحضاري بالمملكة.