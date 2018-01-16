مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن 14 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (14) وظيفة صحية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

1- مساعد استشاري- جراحة العظام (الرياض).

2- استشاري مساعد- الرعاية التلطيفية (الرياض).

3- أخصائي ثاني تغذية علاجية (الرياض).

4- استشاري تخدير (الرياض).

5- استشاري جراحه وزراعة الرئة (الرياض).

6- محلل التكامل (الرياض).

7- صيدلاني ثالث (الرياض).

8- فني العلاج التنفسي (الرياض).

9- أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

10- فني تلفاز (الرياض).

11- كاتب جناح بـ(وظيفتين/ الرياض).

12- مساعد استشاري- جراحة العظام (جدة).

13- مدير برنامج تقنية المعلومات (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 آذار/مارس 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنــــــــــــــا.