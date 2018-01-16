مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض التقرير السنوي الثالث لأعمال المجلس

واس(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها التقرير السنوي الثالث المقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية حول مؤشر مسارات الإنجاز والأداء لأعمال المجلس خلال الفترة الماضية، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه أداء المجلس، إلى جانب مناقشة أهم المشروعات القائمة التي اتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة.