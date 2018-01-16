مجلس النواب يحقق في شهادة ” بانون ” في ” نار وغضب “

واشنطن(صدى):

اجتمع كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون ، مع لجنة بمجلس النواب الأمريكي ، اليوم الثلاثاء ، للتحقيق حول دور روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 .

وحضر الاجتماع المغلق لجنة المخابرات بمجلس النواب ، بعدما نشب خلاف علني بين ” بانون ” و دونالد ترامب ، بسبب تصريحات أدلى بها الأول لأحد الكتاب الذي نشره في كتاب له بعنوان ” نار وغضب .. داخل بيت ترامب الأبيض ” .

ووصف ” بانون ” بدوره الاجتماع الذي عقد في يونيو عام 2016 ، بين مساعدين لترامب بينهم ابنه وصهره جاريد كوشنر ، بالإضافة إلى محامية روسية ؛ بأنه خيانة وعمل غير وطني .

وجاء هذا الاجتماع بعدما قيل لـ ” ترامب ” الابن في رسالة بالبريد الإلكتروني ، إن الحكومة الروسية لديها معلومات تدين المرشحة الرئاسية الديمقراطية في هذا الوقت هيلاري كلينتون ، حيث رد الابن على الرسالة بقوله ” يعجبني ذلك ” .

وعلى جانب آخر ، نفت روسيا تدخلها في الانتخابات ، كما نفى ” ترامب ” بدوره أي تواطؤ بين حملته وموسكو .