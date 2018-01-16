بالصور.. ضبط جوالات في 4 محال للإلكترونيات يديرها وافدون بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط كميات كبيرة من أجهزة الجوال وإكسسواراتها في أربعة محلات مخصصة لبيع الإلكترونيات، وذلك في محاولة للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذها الفرع، مساء أمس، بمشاركة شرطة البطحاء ومركز شرطة الإسكان والوزارات ووزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض على عدة مواقع بالعاصمة.

ورصدت الفرق التفتيشية المشتركة تسع مخالفات للتأنيث، وتم توقيف 13 وافدًا من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.