الإجازة ترفع مبيعات المطاعم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

واس(صدى):

سَجَّلَتْ مبيعاتُ المطاعم، ومحلات العصائر الطازجة والحلويات، خلال الأيام الأخيرة مبيعات مرتفعة في السوق التراثي ” السوق الداخلي ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل, وارتفعت نسبة المبيعات إلى 70 %، وذلك بحسب إفادة أصحاب المحالات والمطاعم.

وأكّد عدد من أصحاب المطاعم والمشروبات أنَّ نسبة المبيعات ارتفعتْ ارتفاعًا تدريجيًّا في الأيام الماضية، إضافة إلى أنَّ المبيعات تتضاعف في عطلة نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، متوقعًا زيادة الإقبال هذا الأسبوع الذي يوافق إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشاروا إلى أنَّ إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وفَّرتْ أماكن خارجية مخصصة للزبائن، إضافة إلى مواقع مغلقة مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة، مع الحفاظ على نظافتها طيلة أيام المهرجان.

وتأتي مشاركة أصحاب المطاعم والمشروبات في إطار ما تُقدِّمه إدارة المهرجان من مبادرات اقتصادية، وبيئية، وتثقيفية، كما تحرص على نجاح الفعاليات من خلال تضافر الجهود مع الجهات التجارية، الحكومية، والجهات ذات العلاقة.