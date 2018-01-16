4 محاور تقدمها وزارة العمل لتوظيف المواطنين

علي القحطاني (صدى):

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أربعة محاور لتوفير فرص وظيفية للمواطنين ، حيث تمثل المحور الأول فيما يتعلق بالعمل الجزئي الذي يهدف إلى زيادة نسبة العاملين بدوام جزئي من 0,75% إلى 3% ، من خلال 3 خطوات للتطبيق وهي تشريع العمل بالساعة والتنسيق مع التأمينات الاجتماعية بهذا الشأن وأيضاً التنسيق مع الضمان الصحي .

وكشفت الوزارة عن ثاني محاورها والذي تمثل في برنامج ” نطاقات ” الذي يهدف إلى رفع نسبة السعوديين في السوق ؛ ليأتي ذلك من الخطوات المقدمة والتي تتمثل في تعديل حدود نطاقات وإعادة توزيع الخدمات على الألوان فضلًا عن سياسة الاستقدام .

ولفتت وزارة العمل إلى مقترح برخصة العمل الحر ، التي تهدف إلى إيجاد قناة توظيف جديدة من خلال خطوتين هما التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوفير حوافز، والربط مع وزارة التجارة والاستثمار .